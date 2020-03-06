«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор

6 Март 2020 2020-03-06T14:08:57+03:00

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В октябре 2019 года жители Аши стали свидетелями жесткого избиения. Два местных жители от нечего делать начали издеваться над собакой соседки. На этой неделе мучителям вынесли приговор.

В злополучный день горе-товарища выпили и бесцельно бродили по городу. На глаза им попалась собака соседки. Мужики привязали ее к ближайшему дереву и начали избивать.

— Били обухом топора по голове. На глазах случайных прохожих. Какой-то причины для избиения не было. Говорят: просто так. Из хулиганских побуждений, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Живодерам грозили реальные сроки: от 3 до 5 лет. Однако городской суд Аши оказался гуманнее двух злодеев. Оба осуждены к трем годам лишения свободы условно.

Свою вину подсудимые не отрицали и попросили рассмотреть дело в особом порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU