В Челябинске неизвестный изрезал женщину ножом

6 Март 2020 2020-03-06T13:44:52+03:00

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Полиция ищет напавшего на женщину в микрорайоне «Парковый» утром 4 марта. Происшествие случилось 4 марта. Напавшего пострадавшая не знает. Стражам порядка она рассказала, что грабитель напал на нее с ножом, после чего отнял мобильный телефон и убежал. К счастью, здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Санкции данной статьи предусматривают наказание сроком до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

— Идут мероприятия по установлению подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД города.

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ИСТОЧНИК KP.RU