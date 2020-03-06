В Челябинске неизвестный изрезал женщину ножом
Полиция ищет напавшего на женщину в микрорайоне «Парковый» утром 4 марта. Происшествие случилось 4 марта. Напавшего пострадавшая не знает. Стражам порядка она рассказала, что грабитель напал на нее с ножом, после чего отнял мобильный телефон и убежал. К счастью, здоровью потерпевшей ничего не угрожает.
В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Санкции данной статьи предусматривают наказание сроком до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.
— Идут мероприятия по установлению подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД города.
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ИСТОЧНИК KP.RU