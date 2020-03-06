2020-03-06T14:06:45+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда на Южном Урале вскроются реки

У весеннего половодья будет два пика
Лидия ПЕСКОВА
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Игры на льду скоро станут опасными.Игры на льду скоро станут опасными.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Теплый март приближает весеннее половодье. А у него, обещают синоптики, традиционно будет два пика — в конце апреля и в начале мая.

На реках бассейна Тобола и левых притоках Урала разрушение льда ожидается в третьей декаде марта, а уже с 5 по 15 апреля пройдет ледоход, реки очистятся ото льда.

На реках бассейна Камы разрушение ледостава возможно в начале апреля, а ледоход — с 14 по 20 апреля.

В зоне подтопления могут оказаться 46 населенных пунктов на юге Челябинской области и в горнозаводской зоне, где проживают порядка 13 тысяч человек.

Уже в субботу, 7 марта, в Челябинской области потеплеет до +5 градусов днем. Ночи еще прохладные: -3...-5 градусов.

Такая погода установилась как минимум на неделю — до следующих выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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