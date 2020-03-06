В Челябинской области мошенник «снял порчу» почти за два миллиона рублей

6 Март 2020 2020-03-06T14:01:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Предела человеческой доверчивости, видимо, нет. И в кибер-эпоху люди верят в порчу, сглаз, проклятия. И бизнес по «избавлению» от навета тоже вечен.

В Чебаркульском районе «специалист по снятию порчи» выманил у клиентки 1,8 млн. рублей. После того, как деньги были уплачены, а жизнь в лучшую сторону не изменилась, обманутая 55-летняя гражданка обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»:

— Устанавливается личность подозреваемого в совершении преступлений и его местонахождение.

К слову, за 1,8 млн руб в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Или двухкомнатную, потратившись на ее обновление.

Читайте также:

Мошенники из медцентров сменили тактику: жителей Челябинска разводят на деньги по «федеральным программам» и «областным квотам» (подробнее).

В Челябинске мошенники придумали новую схему для обмана в общественном транспорте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU