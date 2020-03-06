В Челябинской области мошенник «снял порчу» почти за два миллиона рублей
Предела человеческой доверчивости, видимо, нет. И в кибер-эпоху люди верят в порчу, сглаз, проклятия. И бизнес по «избавлению» от навета тоже вечен.
В Чебаркульском районе «специалист по снятию порчи» выманил у клиентки 1,8 млн. рублей. После того, как деньги были уплачены, а жизнь в лучшую сторону не изменилась, обманутая 55-летняя гражданка обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»:
— Устанавливается личность подозреваемого в совершении преступлений и его местонахождение.
К слову, за 1,8 млн руб в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Или двухкомнатную, потратившись на ее обновление.
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ИСТОЧНИК KP.RU