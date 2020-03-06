2020-03-06T14:29:46+03:00
Общество

Жителей Челябинска приглашают раскрасить фасады домов

В Ассоциации художников Граффити Россия ждут варианты эскизов по преображению зданий
Ольга АНТОНОВА
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Веселые картинки делают город ярче. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialВеселые картинки делают город ярче. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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Два дня назад стало известно, что масштабный фестиваль граффити «Культурный код» пройдет в Челябинской области: регион занял первое место в онлайн голосовании, обойдя шесть субъектов Российской Федерации.

Пока наши итоги администрация социальной сети ВКонтакте проверяет на возможные накрутки, Ассоциация художников Граффити Россия приглашает челябинцев участвовать в интересном событии — украшении фасадов домов рисунками.

Для участия в мероприятии нужно выполнить несколько условий. В фотобанке авторов проекта нужно выбрать один из домов, преображением которого нужно заниматься. Свой эскиз преображения нужно выслать авторам проекта.

Отметим, что в списке предложены малоэтажные здания в разных районах города. Им перемены, конечно, пойдут на пользу.

«Лучшие идеи будут опубликованы в группе, а авторы реализованных фасадов будут награждены памятными призами», — говорится в обращении Ассоциации художников Граффити Россия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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