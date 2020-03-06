В Челябинске открыта продажа билетов на гала-концерт детской премии «Андрюша-2020»

6 Март 2020 2020-03-06T14:41:46+03:00

В прошлом году гала-концерт "Андрюши" по ТВ и в интернете посмотрели более 200 тысяч человек. Фото: фонд "Андрюша".

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В Челябинске завершился прием заявок на конкурс юных талантов «Андрюша-2020». Участие в конкурсе примут около 1800 детей. Более половины ребят из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники детдомов.

Работы южноуральцев будет оценивать профессиональное жюри, которое возглавляет народный артист России Андрис Лиепа. Победители в каждой из девяти номинаций получат статуэтки в виде мальчика, зажигающего звезду, а также путевки в международные творческие школы и лагеря, на фестивали и конкурсы.

С Андрисом Лиепой. Фото: фонд "Андрюша".

Также в каждой из номинаций определят «Золотой фонд» — несколько детей или коллективов, подающих большие надежды. Их пригласят на финальную церемонию награждения. Билеты на это фееричное действо, которое состоится 23 апреля в Театре оперы и балета им. Глинки, уже в продаже.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также заказать у организаторов по телефонам: 8 (351) 235 75 55, 775 45 40 или на сайте. Билеты стоят от 400 до 3500 рублей. Эти деньги направят на поддержку талантливых ребятишек.

Премия «Андрюша» частично финансируется за счет гранта президента России. Фонд «Андрюша» в феврале 2020 года получил премию «Признание», как лучший социально значимый проект Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU