2020-03-06T16:38:31+03:00
Общество

За первенца: 13 тысяч семей в Челябинской области получили ежемесячные пособия

Регион получил из федерального бюджета 270,3 миллионов
Ольга АНТОНОВА
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Семьи с детьми - будущее России.Семьи с детьми - будущее России.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 6 марта, в министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги работы по нацпроекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В январе-феврале 13 045 семей в нашей области получили ежемесячные выплаты после рождения или усыновления первого малыша. Из федерального бюджета на Южный Урал для этих целей поступило 270,3 млн руб.

Еще 7 686 семей получили пособие, назначаемое при рождении третьего и последующих детей до достижения трехлетнего возраста. На эту решение задачи из федерального и регионального бюджетов направлено 171,9 млн. руб.

3093 семьи в Челябинской области получили единовременное пособие при рождении ребенка.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в 2020 году размер регионального материнского капитала вырос до 100 тыс. руб. Его получатели — многодетные семьи, чьи доходы на человека не превышают двух прожиточных минимумов. В январе-феврале региональный маткапитал получили 170 семей. Бюджет области на эти цели направил 9 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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