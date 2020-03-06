Жителей Троицка обеспокоили машины скорой и МЧС, мчащиеся в сторону ГРЭС

6 Март 2020 2020-03-06T16:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Троицка сообщили о веренице машин экстренных служб, направляющихся в сторону ГРЭС — тепловой электростанции.

— Что сегодня случилось, что скорая и пожарные с мигалками толпой ездят? – написали в группе «Подслушано в Троицке».

Также появилось сообщение, что произошла некая авария. Читатель КП-Челябинск сообщил, что над его домом полчаса назад пролетел вертолет. Он предполагает, что это санавиация.

— Речь идет о поселке ГРЭС. Там произошло ДТП неподалеку от пожарной части, — рассказал еще один читатель нашего сайта.

Обновлено

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, это действительно было ДТП.

— От нас выезжала одна автоцистерна. Возгорания не было, — рассказал пресс-секретарь МЧС Михаил Растопчин.

— Авария произошла в 14:50 на улице Энергетиков. 36-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Кстати, выезд на этом участке разрешен. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением 40-летнего водителя. В результате пострадали два пассажира отечественного автомобиля: супруга водителя и 17-летний ребенок. Они госпитализированы, — рассказал сотрудник пресс-службы ГИБДД Александр Курынкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-919-32-19-74-2

Почта: iabramova74@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU