Жителей Троицка обеспокоили машины скорой и МЧС, мчащиеся в сторону ГРЭС
Жители Троицка сообщили о веренице машин экстренных служб, направляющихся в сторону ГРЭС — тепловой электростанции.
— Что сегодня случилось, что скорая и пожарные с мигалками толпой ездят? – написали в группе «Подслушано в Троицке».
Также появилось сообщение, что произошла некая авария. Читатель КП-Челябинск сообщил, что над его домом полчаса назад пролетел вертолет. Он предполагает, что это санавиация.
— Речь идет о поселке ГРЭС. Там произошло ДТП неподалеку от пожарной части, — рассказал еще один читатель нашего сайта.
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Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, это действительно было ДТП.
— От нас выезжала одна автоцистерна. Возгорания не было, — рассказал пресс-секретарь МЧС Михаил Растопчин.
— Авария произошла в 14:50 на улице Энергетиков. 36-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Кстати, выезд на этом участке разрешен. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением 40-летнего водителя. В результате пострадали два пассажира отечественного автомобиля: супруга водителя и 17-летний ребенок. Они госпитализированы, — рассказал сотрудник пресс-службы ГИБДД Александр Курынкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU