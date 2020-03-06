2020-03-06T16:50:53+03:00
Общество

Жителей Троицка обеспокоили машины скорой и МЧС, мчащиеся в сторону ГРЭС

Экстренные службы ехали с мигалками
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Троицкая ГРЭС. Фото: ru.wikipedia.orgТроицкая ГРЭС. Фото: ru.wikipedia.org
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Жители Троицка сообщили о веренице машин экстренных служб, направляющихся в сторону ГРЭСтепловой электростанции.

— Что сегодня случилось, что скорая и пожарные с мигалками толпой ездят? – написали в группе «Подслушано в Троицке».

Также появилось сообщение, что произошла некая авария. Читатель КП-Челябинск сообщил, что над его домом полчаса назад пролетел вертолет. Он предполагает, что это санавиация.

— Речь идет о поселке ГРЭС. Там произошло ДТП неподалеку от пожарной части, — рассказал еще один читатель нашего сайта.

Обновлено

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, это действительно было ДТП.

— От нас выезжала одна автоцистерна. Возгорания не было, — рассказал пресс-секретарь МЧС Михаил Растопчин.

— Авария произошла в 14:50 на улице Энергетиков. 36-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Кстати, выезд на этом участке разрешен. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением 40-летнего водителя. В результате пострадали два пассажира отечественного автомобиля: супруга водителя и 17-летний ребенок. Они госпитализированы, — рассказал сотрудник пресс-службы ГИБДД Александр Курынкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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