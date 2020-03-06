2020-03-06T16:11:08+03:00
Общество

В Челябинске кибербабушка победила во Всероссийском конкурсе

О состязании пенсионерка узнала, когда подавала заявление о регистрации брака на портале госуслуг
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Римма Мильковская с интернетом на "ты". Фото: Архив героя публикации.Римма Мильковская с интернетом на "ты". Фото: Архив героя публикации.
Изменить размер текста:

Римме Мильковской 69 лет. После выхода на пенсию она погрузилась в «виртуальный мир». О Всероссийском конкурса ПАО «Ростелеком» «Спасибо интернету-2019» Римма Карловна узнала, когда собиралась через портал госуслуг подать заявление на регистрацию брака.

— Я оформила подписку на уроки «Азбука интернета» от «Ростелеком», и получила предложение участвовать в конкурсе. Я отправила работу: я веду блог «Интернет - мой помощник» и заняла II место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт». Хочу сказать пенсионерам: не бойтесь интернета, идите в ногу с молодыми, — сказала Римма Мильковская.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету-2019» организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Победители получчили современные гаджеты.

— Проект «Азбука интернета» учит пожилых людей общаться в соцсетях, работать в интернете, пользоваться порталом gosuslugi.ru — сказал директор ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Михаил Сергеев.

В конкурсе участвовали более 4%, тыс. человек со всей России. Самой старшей участнице — 95 лет

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске на проспекте Ленина поменяют тротуарную плитку
В Челябинске кибербабушка победила во Всероссийском конкурсе
Жителей Троицка обеспокоили машины скорой и МЧС, мчащиеся в сторону ГРЭС
За первенца: 13 тысяч семей в Челябинской области получили ежемесячные пособия
В Челябинске открыта продажа билетов на гала-концерт детской премии «Андрюша-2020»
Жителей Челябинска приглашают раскрасить фасады домов
В Челябинской области мошенник «снял порчу» почти за два миллиона рублей
Синоптики рассказали, когда на Южном Урале вскроются реки
В Челябинске неизвестный изрезал женщину ножом
«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор
В Челябинске продан пивзовод «Балтика»
В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде
Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино
В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта
Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту
Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта
Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам