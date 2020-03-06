В Челябинске кибербабушка победила во Всероссийском конкурсе

6 Март 2020 2020-03-06T16:11:08+03:00

Римма Мильковская с интернетом на "ты". Фото: Архив героя публикации.

О состязании пенсионерка узнала, когда подавала заявление о регистрации брака на портале госуслуг

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Римме Мильковской 69 лет. После выхода на пенсию она погрузилась в «виртуальный мир». О Всероссийском конкурса ПАО «Ростелеком» «Спасибо интернету-2019» Римма Карловна узнала, когда собиралась через портал госуслуг подать заявление на регистрацию брака.

— Я оформила подписку на уроки «Азбука интернета» от «Ростелеком», и получила предложение участвовать в конкурсе. Я отправила работу: я веду блог «Интернет - мой помощник» и заняла II место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт». Хочу сказать пенсионерам: не бойтесь интернета, идите в ногу с молодыми, — сказала Римма Мильковская.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету-2019» организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Победители получчили современные гаджеты.

— Проект «Азбука интернета» учит пожилых людей общаться в соцсетях, работать в интернете, пользоваться порталом gosuslugi.ru — сказал директор ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Михаил Сергеев.

В конкурсе участвовали более 4%, тыс. человек со всей России. Самой старшей участнице — 95 лет

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