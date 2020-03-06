2020-03-06T16:58:53+03:00
Общество

В Челябинске на проспекте Ленина поменяют тротуарную плитку

Об этом рассказал заместитель главы города по городской среде Александр Егоров
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Александр Егоров должен преобразить городскую среду в Челябинске. Фото: Архив "КП2.Александр Егоров должен преобразить городскую среду в Челябинске. Фото: Архив "КП2.
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 марта, в эфире радио «Эхо Москвы Челябинск» заместитель мэра по городской среде Александр Егоров сообщил, что пр. Ленина ждет благоустройство.

Месяц назад замглавы города призвал присылать предложения по изменению городской среды. Большая часть из 380 предложений взята в работу.

Много вопросов по восстановлению пешеходной среды, озеленению. После «дорожной революции» пешеходов вытеснили с улиц, срезав тротуары.

— На проспекте Ленина, по требованиями дизайн-кода, мы меняем вывески. Будем заниматься озеленением, менять тротуарную плитку. Есть идея — сделать приподнятые выезды из дворов, чтобы после дождей не скапливалась грязь.

«Бельмо» в центре Челябинска — огромный котлован за забором на месте бывшей ткацкой фабрики. Там нет ни тротуара, ни деревьев.

По словам Егорова, тротуар по ул. Свободы после пересечения с пр. Ленина можно восстановить за счет сужения дороги. До перекреста с пр. Ленина ул. Свободы дорога двухполосная. Далее появляются три полосы, а поток автомобилей после перекрестка сохраняется прежним, на две полосы.

— Восстановление тротуара вдоль ул. Свободы возможно за счет сужения дороги на 3-3,5 метра, — сказал Егоров.

Читайте также:

В Челябинске новый заместитель мэра ждет предложений по преображению городской среды (подробнее).

В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах (подробнее).

Свободу пешеходам: заммэра Челябинска по городской среде начал освобождать город от парковок (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Позор на нас и на детей наших».Челябинский урбанист недоволен ремонтом горбольницы
Перед 8 марта Челябинскую область ожидает шторм
Охота на рыб стоила южноуральцу машины
Поиски Семена Тютюева 2020: бизнесмен, которого считали убитым, объявился живым и здоровым в аэропорту Челябинска
Поиски бизнесмена Семена Тютюева в Челябинске завершены
В Челябинске на проспекте Ленина поменяют тротуарную плитку
В Челябинске кибербабушка победила во Всероссийском конкурсе
Жителей Троицка обеспокоили машины скорой и МЧС, мчащиеся в сторону ГРЭС
За первенца: 13 тысяч семей в Челябинской области получили ежемесячные пособия
В Челябинске открыта продажа билетов на гала-концерт детской премии «Андрюша-2020»
Жителей Челябинска приглашают раскрасить фасады домов
В Челябинской области мошенник «снял порчу» почти за два миллиона рублей
Синоптики рассказали, когда на Южном Урале вскроются реки
В Челябинске неизвестный изрезал женщину ножом
«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор
В Челябинске продан пивзавод «Балтика»
В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде
Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино
В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта
Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту
Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта
Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам