В Челябинске на проспекте Ленина поменяют тротуарную плитку

6 Март 2020 2020-03-06T16:58:53+03:00

Об этом рассказал заместитель главы города по городской среде Александр Егоров

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В пятницу, 6 марта, в эфире радио «Эхо Москвы Челябинск» заместитель мэра по городской среде Александр Егоров сообщил, что пр. Ленина ждет благоустройство.

Месяц назад замглавы города призвал присылать предложения по изменению городской среды. Большая часть из 380 предложений взята в работу.

Много вопросов по восстановлению пешеходной среды, озеленению. После «дорожной революции» пешеходов вытеснили с улиц, срезав тротуары.

— На проспекте Ленина, по требованиями дизайн-кода, мы меняем вывески. Будем заниматься озеленением, менять тротуарную плитку. Есть идея — сделать приподнятые выезды из дворов, чтобы после дождей не скапливалась грязь.

«Бельмо» в центре Челябинска — огромный котлован за забором на месте бывшей ткацкой фабрики. Там нет ни тротуара, ни деревьев.

По словам Егорова, тротуар по ул. Свободы после пересечения с пр. Ленина можно восстановить за счет сужения дороги. До перекреста с пр. Ленина ул. Свободы дорога двухполосная. Далее появляются три полосы, а поток автомобилей после перекрестка сохраняется прежним, на две полосы.

— Восстановление тротуара вдоль ул. Свободы возможно за счет сужения дороги на 3-3,5 метра, — сказал Егоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU