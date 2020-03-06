Поиски бизнесмена Семена Тютюева в Челябинске завершены

6 Март 2020 2020-03-06T17:29:07+03:00

Об этом СМИ сообщили родственники Семена Тютюева

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В ночь на 22 февраля в Челябинске предприниматель Семен Тютюев исчез, совершив покупки в супермаркете на Северо-Западе Челябинска. В магазин он отправился за детским питанием. И как в воду канул!

Супруга Тютюева в соцсетях немедля запостила кадры видео, на которых - возможный причастный к исчезновению мужа: крепкий мужчина в черной одежде. Он пришел в супермаркет чуть позже Семена, купил напиток-энергетик, скотч, х/б перчатки. И вышел из супермаркета вместе с бизнесменом.

Жена Тютюева предполагала, что они сели в машину незнакомца. Автомобиль Семена остался на парковке у супермаркета.

Подписчики хватались за голову: как в кино - похищение человека!

В полиции возбудили уголовное дело. Жена постила ориентировки: на мужа и предполагаемого похитителя.

В пятницу, 6 марта, стало известно: поиски Семена Тютюева завершены. На страничке в соцсетях его жена написала:

«На данный момент информацию больше распространять не нужно. Муж жив. В полиции. Остальное ничего не знаю».

Скрин записи супруги Тютюева о том, что муж найден. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU