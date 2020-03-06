2020-03-06T17:47:58+03:00
Происшествия

Поиски Семена Тютюева 2020: бизнесмен, которого считали убитым, объявился живым и здоровым в аэропорту Челябинска

Там его задержала полиция
Лидия ПЕСКОВАИрина ФАДЮШИНА
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Бизнесмен объявился в челябинском аэропорту.Бизнесмен объявился в челябинском аэропорту.Фото: Александр АБРАМОВ
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В пятницу, 6 марта, в аэропорту Челябинска задержан 30-летний бизнесмен Семен Тютюев, который пропал в ночь на 22 февраля с парковки у супермаркета «Лента» на улице Академика Королева. Живым и здоровым он прилетел рейсом из Москвы.

Тютюева искали почти две недели. Фото: из архива семьи.

Тютюева искали почти две недели. Фото: из архива семьи.

А ведь все эти дни его считали погибшим. Следственный комитет даже завел уголовное дело по статье «Убийство».

— Бизнесмен доставлен в следственный отдел. С ним проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Супруга бизнесмена выложила в соцсети пост о том, что Тютюев найден и находится в полиции. По словам родных, они не знали, что произошло с близким им человеком. Ранее семья Тютюева предложила миллион рублей за информацию о местонахождении Семена.

Кстати, версия с инсценировкой убийства также высказывалась, но не публично. Слишком запутанными были обстоятельства исчезновения. На видео, сделанном на парковке у магазина, было не понятно, в какую машину и с кем садится Семен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поиски Семена Тютюева 2020: бизнесмен, которого считали убитым, объявился живым и здоровым в аэропорту Челябинска
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