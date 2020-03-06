Охота на рыб стоила южноуральцу машины
Браконьерство стоимостью в автомобиль: житель Челябинской области незаконно наловил рыбы на 104 тысячи рублей. В счет ущерба у мужчины конфисковали машину.
Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2019 года житель Верхнеуральского района решил половить рыбу на озере Чебачье-2. Все бы ничего, но водоем является памятником природы. Браконьер успел поймать 113 рыб, однако на него обратили внимание инспекторы Росрыболовства.
Теперь мужчине предстоит 250 часам обязательных работ. Кроме того, из-за нанесенного ущерба озеру, у злоумышленника взыскали автомобиль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU