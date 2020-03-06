Охота на рыб стоила южноуральцу машины

6 Март 2020 2020-03-06T18:02:21+03:00

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Браконьерство стоимостью в автомобиль: житель Челябинской области незаконно наловил рыбы на 104 тысячи рублей. В счет ущерба у мужчины конфисковали машину.

Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2019 года житель Верхнеуральского района решил половить рыбу на озере Чебачье-2. Все бы ничего, но водоем является памятником природы. Браконьер успел поймать 113 рыб, однако на него обратили внимание инспекторы Росрыболовства.

Теперь мужчине предстоит 250 часам обязательных работ. Кроме того, из-за нанесенного ущерба озеру, у злоумышленника взыскали автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU