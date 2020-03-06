Перед 8 марта Челябинскую область ожидает шторм
Предпраздничный день в Челябинской области будет очень ветреным. Региональный МЧС сообщает о штормовом ветре в отдельных частях региона.
По данным ведомства, высока вероятность происшествий. В некоторых районах ожидаются порывы от 17 до 21 метра в секунду, что может привести к повреждениям кровли на крышах, падению деревьев, а также обрыву линий электропередач.
В пресс-службе МЧС также просят южноуральцев избегать мест повышенного риска. Кроме того, жителям советуют закрыть окна и убрать вещи с открытых балконов.
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ИСТОЧНИК KP.RU