Перед 8 марта Челябинскую область ожидает шторм

6 Март 2020 2020-03-06T18:51:11+03:00

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Предпраздничный день в Челябинской области будет очень ветреным. Региональный МЧС сообщает о штормовом ветре в отдельных частях региона.

По данным ведомства, высока вероятность происшествий. В некоторых районах ожидаются порывы от 17 до 21 метра в секунду, что может привести к повреждениям кровли на крышах, падению деревьев, а также обрыву линий электропередач.

В пресс-службе МЧС также просят южноуральцев избегать мест повышенного риска. Кроме того, жителям советуют закрыть окна и убрать вещи с открытых балконов.

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ИСТОЧНИК KP.RU