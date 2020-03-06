«Позор на нас и на детей наших».Челябинский урбанист недоволен ремонтом горбольницы

6 Март 2020 2020-03-06T19:14:32+03:00

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«Эстетика ангаров и ларьков вместо благородного индустриального облика» — так отреагировал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов на капитальный ремонт фасада первой горбольницы. Советский дизайн теперь будет скрыт за белым сайдингом.

По мнению активиста, подобный ремонт не соответствует оригинальному фасаду здания в центре города. Общественник отметил, что и нынешний внешний облик здания выглядит не слишком презентабельно, но пластиковые панели делают все еще хуже. Сайдинг настолько безвкусный, что получил от урбаниста прозвище «туалетный».

— Мне глубоко обидно за историю нашего города, за людей, которые его строили в надежде подарить лучшее будущее своим поколениям. Архитектура — это хороший маркер состояния государства и общества, — написал Владов в своих социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU