Мэра Челябинска Наталью Котову сравнили с Бузовой и Собчак

7 Март 2020 2020-03-07T08:23:22+03:00

В рейтинг «Медиалогии» попала также еще одна наша землячка Ирина Шейк

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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за минувший год. В расчет брался период с марта 2019 по март 2020. В топ-50 попала мэр Челябинска Наталья Котова.

Глава администрации Челябинска Наталья Котова заняла в рейтинге «Медиалогии» позицию под № 42. Перед ней в рейтинге расположилась ведущая медицинского телешоу Елена Малышева. А за Котовой — телеведущая Ольга Скабеева.

Возглавляют рейтинг Валентина Матвиенко, Ксения Собчак и Мария Захарова. В списке также есть Алла Пугачева, Ольга Бузова, Анастасия Заворотнюк, Анастасия Волочкова, Полина Гагарина.

Позицию № 32 рейтинга «Медиалогии» занимает уроженка Челябинской области Ирина Шейк — востребованная топ-модель, известная также своим романом с голливудским красавчиком Брэдли Купером.

Медиапопулярность Натальи Котовой можно объяснить тем, что именно на это время пришлось ее назначение на должность мэра. Котова стала первой женщиной руководителем нашего города. А интерес к ее персоне подогрели скандальные обстоятельства смены власти. Кроме того, Котова старается быть ближе к людям и время от времени приоткрывает завесу своей личной жизни. Например, к 23 февраля она выложила в социальные сети фото с блинчиками, испеченными ей для близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU