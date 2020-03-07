Аэропорт Челябинска отчитали за нарушения безопасности полетов
Челябинский аэропорт получил строгую телеграмму из Росавиации. Ведомство указывает на факты, которые негативно влияют на безопасность полетов из Баландино, сообщает сайт УралПолит.Ru.
В документе сказано, что в конце февраля Челябинск выпустил самолет «Аэрофлота» с неподготовленной взлетно-посадочной полосы, а чуть ранее — самолет авиакомпании «Россия».
— Работа служб по очистке ИВПП организована неудовлетворительно, технологии работы, порядок взаимодействия со службами аэропорта и органами ОВД не налажены, контроль за состоянием летного поля не обеспечен, рекомендации, направленные на обеспечение безопасности полетов, не выполнены, — приводят наши коллеги выдержку из документа.
В пресс-службе международного аэропорта Челябинск сообщили, что эа ситуация штатная, воздушная гавань проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU