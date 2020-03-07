Почему Челябинск не рад, что пропавший бизнесмен Семен Тютюев нашелся

7 Март 2020 2020-03-07T10:03:32+03:00

Историю одного исчезновения высмеивают в социальных сетях [Первый отклик]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 марта, в Челябинске приземлился самолет из Москвы. На его борту в родной город живой и невредимый прилетел бизнесмен Семен Тютюев. Его труп по заявлению близких две недели искали полиция и Следственный комитет.

Тютюева сразу отправили в органы — объясняться. Узнаем ли мы поднаготную этой истории, пока не ясно. Однако жители города уже сделали вывод: исчезновение бизнесмена было инсценировкой. Игру в убийство челябинцы не оценили и в социальных сетях осуждают поступок 30-летнего мужчины.

— Напряг полгорода и всех родных, а сам в саунах булки грел...

— Конченный!

— Пропиарился!

— Такому пиару не позавидуешь! Кто ж теперь за него голосовать будет?

Люди подозревают, что близкие мужчины знали, что он жив и здоров.

— Знали де! Для чего тогда все эти поиски были?

— А если близкие ничего не знали, значит, они не близкие. Так с родными и дорогими людьми не поступают, что бы с тобой не случилось.

Кстати, близкие предлагали миллион тому, кто расскажет, где находится Семен Тютюев.

— Так полиция могла получить миллион, просто сообщив родственникам информацию, — иронизируют горожане.

Сегодня родственники заявляют, что Смен Тютюев мог оказаться в Москве против воли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU