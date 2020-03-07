Почему Челябинск не рад, что пропавший бизнесмен Семен Тютюев нашелся
В пятницу, 6 марта, в Челябинске приземлился самолет из Москвы. На его борту в родной город живой и невредимый прилетел бизнесмен Семен Тютюев. Его труп по заявлению близких две недели искали полиция и Следственный комитет.
Тютюева сразу отправили в органы — объясняться. Узнаем ли мы поднаготную этой истории, пока не ясно. Однако жители города уже сделали вывод: исчезновение бизнесмена было инсценировкой. Игру в убийство челябинцы не оценили и в социальных сетях осуждают поступок 30-летнего мужчины.
— Напряг полгорода и всех родных, а сам в саунах булки грел...
— Конченный!
— Пропиарился!
— Такому пиару не позавидуешь! Кто ж теперь за него голосовать будет?
Люди подозревают, что близкие мужчины знали, что он жив и здоров.
— Знали де! Для чего тогда все эти поиски были?
— А если близкие ничего не знали, значит, они не близкие. Так с родными и дорогими людьми не поступают, что бы с тобой не случилось.
Кстати, близкие предлагали миллион тому, кто расскажет, где находится Семен Тютюев.
— Так полиция могла получить миллион, просто сообщив родственникам информацию, — иронизируют горожане.
Сегодня родственники заявляют, что Смен Тютюев мог оказаться в Москве против воли.
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ИСТОЧНИК KP.RU