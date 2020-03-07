В Челябинске предотвратили взрыв газа
Утром в субботу, 7 марта, в частном секторе на Северо-Западе города загорелся жилой дом. ЧП случилось в районе улицы Куйбышева. К месту пожара сразу выдвинулись пять машин и 20 спасателей.
— Пожарным удалось вынести из горящего здания два газовых баллона. И что также очень важно: не допустить распространения огня на соседние постройки. Работа шла на два фронта: одни тушили горящий дом, а другие — сдерживали огонь по сторонам, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Дознаватели уже готовы установить причину пожара. Фото: Ирина Шафеева.
Во время пожара никто не пострадал. Хозяйка успела выйти на улицу.
Дознаватели вот-вот начнут обследовать пепелище. После этого можно будет назвать и причину возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU