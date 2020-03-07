2020-03-07T10:47:32+03:00
Общество

Из Омска в Челябинск полетят субсидированные рейсы

Рублем их поддержит правительство Омской области
Лидия ПЕСКОВА
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Рейс на Челябинск запустят в 2020 году.Рейс на Челябинск запустят в 2020 году.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Омск собирается запустить пять субсидированных рейсов в различные регионы России. Среди них есть и Челябинская область, сообщает пресс-служба администрации Омска.

— Рейс «Омск-Челябинск» запланировали открыть в 2020 году. перелеты по этому направлению в 2020 году будут частично софинансироваться за счет областного бюджета, — говорят в мэрии.

Поддержка властей поможет установить комфортную цену на перелет и поддерживать работу рейса при недостаточной загрузке пассажирами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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