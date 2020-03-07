Тимур Бразил нарисовал альтернативный герб Челябинска
Очередное огромное граффити появилось в Челябинске. Тимур Бразил, известный своими рисунками далеко за пределами нашего города, изобразил огромного верблюда, заглянувшего за облака. Вместо горбов у верблюда — городок с трубами.
— Этот проект я пытался реализовать два года назад. Хотел нарисовать его на Доме печати по Свердловскому проспекту, 60. Но дом оказался объектом культурного наследия, — замечает Тимур.
Поэтому под рисунок нашли место на Северо-Западе. Верблюд украсил глухую стену дома по улице Дальновосточной напротив 104-й школы.
Художник назвал работу альтернативным гербом Челябинска. Фото: Тимур Бразил.
На создание очередного шедевра ушло 40 баллончиков краски и два дня.
Тимур Бразил назвал работу альтернативным гербом Челябинска.
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