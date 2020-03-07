2020-03-07T12:08:35+03:00
Общество

Старушка в пальто повисла на балконе восьмого этажа в Челябинске

Как она оказалась в опасной для себя ситуации, не известно
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В пятницу днем, 6 марта, прохожие заметили, что на балконе восьмого этажа висит старушка в пальто. Инцидент произошел в доме № 166 В по проспекту Победы. Все могло завершиться трагедией, однако на помощь бабушке пришли пожарные.

— Наши сотрудники оперативно выехали на вызов. Сначала хотели снять женщину с высоты при помощи автолестницы. Но техника не пригодилась. Пожарные проникли в квартиру и изнутри затащили бабушку на балкон, — рассказал КП-Челябинск сотрудник пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

Как женщина оказалась в таком подвисшем состоянии, в пресс-службе не уточняют.

Просто радуются тому, что успели, что все закончилось хорошо.

Судя по кадрам, женщину спас козырек на балконе седьмого этажа. Бабуля стояла на нем ногами, держась руками за раму своего балкона. Хотя, может быть, именно козырек и соблазнил бабушку прогуляться по фасаду дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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