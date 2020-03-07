11-летний школьник из Челябинска прошел слепое прослушивание на шоу «Голос.Дети»

7 Март 2020 2020-03-07T13:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Седьмой сезон шоу «Голос. Дети» складывается удачно для юных певцов из Челябинска. В феврале все наставники шоу одобрили талант шестилетнего Мирона Довганя, а на этой неделе повернулись к 11-летнему челябинцу Богдану Хайруллину. Теперь он тоже продолжит борьбу за финал.

Наш земляк исполнил песню Владимира Преснякова «Белый снег». И сумел разбудить в жюри не только музыкальную зависть, но еще и ностальгию

— С этой песней у меня многое связано. Когда ее пел Пресняков, я находился в сумасшедшем романтическом состоянии, у меня были какие-то сумасшедшие планы на жизнь. А этот парень поет настолько близко и похоже! — заявил Валерий Меладзе. Он первым из наставников нажал на красную кнопку.

Мальчика также поддержали Баста и Полина Гагарина.

Кстати, за парня можно отдать свой голос на страничке проекта в социальных сетях.

Богдан Хайруллин. Белый снег - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 7.Видео: https://vk.com/golos.dety.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU