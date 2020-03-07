Нашедшийся бизнесмен из Челябинска Семен Тютюев утверждает, что похищение было
30-летний бизнесмен Семен Тютюев, пропавший две недели назад и неожиданно объявившийся на борту самолета Москва-Челябинск, заявил силовикам, что не инсценировал свое убийство — его реально похитили и увезли в Златоуст.
— Уголовное дело по статье «Убийство» будет закрыто. Однако следствие продолжит расследовать историю с похищением, — говорят в СУ СК России по Челябинской области.
По словам Тютюева, он не знает людей, которые его похитили. Если версия подтвердится, а злоумышленников найдут, им грозит статья за похищение человека.
Никакие подробности Следственный комитет не разглашает. Однако вопросов много. Что хотели преступники? Как Тютюеву удалось убежать? Почему в полночь он пошел в магазин с паспортом?
Жена Тютюева выложила в социальные сети еще один пост: «Не выдвигайте никаких версий! Я сама ничего не знаю. Версия про инсценировку вообще из ряда вон.» Общаться с прессой сам Семен Тютюев отказался.
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ИСТОЧНИК KP.RU