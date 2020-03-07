Докторам из Челябинска будут приплачивать по 500 рублей за каждый выявленный случай рака

7 Март 2020 2020-03-07T16:21:23+03:00

Чем раньше выявить рак. тем легче справиться с болезнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Медикам из Челябинской области будут доплачивать за постановку диагноза «онкология». В этом году регион получит на эти выплаты 25 млн рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На вознаграждение могут рассчитывать врачи и фельдшеры, ответственные за поведение профосмотра и диспансеризации. За каждого пациента с раком государство заплатит им по 500 рублей. Также 500 рублей полагаются медработнику, который назначил и выполнил диагностику новообразования у пациента.

Выплаты должны должны заставить медиков более тщательно осматривать пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU