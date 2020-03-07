2020-03-07T16:21:23+03:00
Общество

Докторам из Челябинска будут приплачивать по 500 рублей за каждый выявленный случай рака

Кто получит деньги
Лидия ПЕСКОВА
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Чем раньше выявить рак. тем легче справиться с болезнью.Чем раньше выявить рак. тем легче справиться с болезнью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медикам из Челябинской области будут доплачивать за постановку диагноза «онкология». В этом году регион получит на эти выплаты 25 млн рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На вознаграждение могут рассчитывать врачи и фельдшеры, ответственные за поведение профосмотра и диспансеризации. За каждого пациента с раком государство заплатит им по 500 рублей. Также 500 рублей полагаются медработнику, который назначил и выполнил диагностику новообразования у пациента.

Выплаты должны должны заставить медиков более тщательно осматривать пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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