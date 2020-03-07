«Товарки против насилия»: феминистки Челябинска проведут митинг 8 Марта

7 Март 2020 2020-03-07T17:37:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Феминистки Челябинска собрались заявить о себе посредством митинга на 8 Марта. Призыв прийти на данное мероприятие размещен на их странице во Вконтакте.

«Товарки (от слова «товарищ» — ред.), поздравляем вас с днем солидарности женщин в борьбе за равные права. По этому случаю приглашаем на митинг. Покажем, что мы готовы бороться за освобождение женщин. Полезно и приятно проведем время на фем-сходке после», — призывают они в социальных сетях.

Но о сути проблем, о которых заявят на митинге, местные амазонки не сообщают. Говорят коротко: против насилия.

Судя по комментариям на странице, интерес к митингу проявили исключительно журналисты. Посмотрим, что покажет завтрашний день.

Митинг феминисток (как они говорят, согласованный) начнется 8 марта в 12.00 в сквере Андреевского на перекресте Доватора и Воровского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из нас делают женщин, всегда готовых на постель»: челябинская феминистка об альфа-самцах и каблуках

О чем молчат кризисные центры и как найти идеального мужа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU