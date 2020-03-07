2020-03-07T17:37:50+03:00
Общество

«Товарки против насилия»: феминистки Челябинска проведут митинг 8 Марта

Сильная половина челябинских женщин соберется в сквере Андреевского
Лидия ПЕСКОВА
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Феминистки говорят, что их митинг согласован.Феминистки говорят, что их митинг согласован.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Феминистки Челябинска собрались заявить о себе посредством митинга на 8 Марта. Призыв прийти на данное мероприятие размещен на их странице во Вконтакте.

«Товарки (от слова «товарищ» — ред.), поздравляем вас с днем солидарности женщин в борьбе за равные права. По этому случаю приглашаем на митинг. Покажем, что мы готовы бороться за освобождение женщин. Полезно и приятно проведем время на фем-сходке после», — призывают они в социальных сетях.

Но о сути проблем, о которых заявят на митинге, местные амазонки не сообщают. Говорят коротко: против насилия.

Судя по комментариям на странице, интерес к митингу проявили исключительно журналисты. Посмотрим, что покажет завтрашний день.

Митинг феминисток (как они говорят, согласованный) начнется 8 марта в 12.00 в сквере Андреевского на перекресте Доватора и Воровского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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