2020-03-08T07:39:24+03:00
Общество

В Челябинске в карантине по коронавирусу находится восемь китайцев

За гражданами КНР наблюдают врачи. Порядок вокруг здания охраняют бойцы Росгвардии
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске в карантине по коронавирусной инфекции содержится восемь граждан КНР.В Челябинске в карантине по коронавирусной инфекции содержится восемь граждан КНР.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пункте временного пребывания, открытым в помещениях нового противотуберкулезного диспансера в Челябинске, живут восемь китайцев. Это - данные на утро воскресенья, 8 марта.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области эти иностранцы, прибывшие на Южный Урал со своей Родины, здоровы. Инкубационный период болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, длится 14 дней. Потому все прибывающие в нашу область из КНР проходят обязательный карантин.

Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в регионе не выявлено.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

Call-центр Министерства здравоохранения работает в круглосуточном режиме по телефону (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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