2020-03-08T09:08:03+03:00
Общество

В Челябинске водители вступились за дорожного попрошайку

Обличительный пост сердитого шофера вызвал неожиданную реакцию
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Попрошайки вновь выехали на дороги Челябинска. Фото: группа "Регион-74 Челябинск" vk.comПопрошайки вновь выехали на дороги Челябинска. Фото: группа "Регион-74 Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Пришла весна, и на перекрестках вновь появились сборщики подаяний. Люди в инвалидных колясках, лавируя между машинами, тянут к водителям ладони в надежде на подаяние. У новичков за рулем сердце уходит в пятки от такого испытания.

Полный гнева пост автолюбителя, уставшего от «автонищих», появился в группе «Регион-74 Челябинск»:

— На фото — перекресток ул. Молодогвардейцев — пр. Победы. Такая же ситуация бывает на перекрестке пр. Победы — Свердловский пр., ул. Блюхера — ул. Доватора, ул. Российская — ул. I Пятилетки.

Автор иллюстрировал пост красноречивым фото: мужчина в инвалидной коляске стоит на перекрестке.

Многие подписчики вступились за попрошайку.

Надежда Лаврентьева: «Не дай бог вам на его месте оказаться. Автолюбители, вы сами не соблюдаете правила дорожного движения!».

Артем Макаренко: «Сколько раз там ездил, не разу мужчина не мешал на дороге! Попробуйте прожить на пенсию, которую он получает! И получат ли он ее вообще?».

Елена Ершова: «Мужчиной должны заняться социальные службы. Выяснить, чем ему помочь, нуждается ли он в устройстве в дом инвалидов».

Читайте также:

Челябинец, подари попрошайке конфетку! (подробнее)

Попрошайки довели челябинцев до страха (подробнее)

Полиция не может выгнать попрошаек с челябинских дорог (поробнее)

В Челябинске будут штрафовать назойливых попрошаек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске водители вступились за дорожного попрошайку
В Челябинске в карантине по коронавирусу находится восемь китайцев
«Товарки против насилия»: феминистки Челябинска проведут митинг 8 Марта
Докторам из Челябинска будут приплачивать по 500 рублей за каждый выявленный случай рака
Нашедшийся бизнесмен из Челябинска Семен Тютюев утверждает, что похищение было
11-летний школьник из Челябинска прошел слепое прослушивание на шоу «Голос.Дети»
На перекрестке Ленина с Красной в Челябинске уберут дополнительный поворот
Старушка в пальто повисла на балконе восьмого этажа в Челябинске
Тимур Бразил нарисовал альтернативный герб Челябинска
Из Омска в Челябинск полетят субсидированные рейсы
В Челябинске предотвратили взрыв газа
Почему Челябинск не рад, что пропавший бизнесмен Семен Тютюев нашелся
Аэропорт Челябинска отчитали за нарушение безопасности полетов
Мэра Челябинска Наталью Котову сравнили с Бузовой и Собчак
Прилетевшая из Италии, где обнаружен коронавирус, жительница Челябинской области отказалась сесть на карантин
«Позор на нас и на детей наших».Челябинский урбанист недоволен ремонтом горбольницы
Перед 8 марта Челябинскую область ожидает шторм
Охота на рыб стоила южноуральцу машины
Поиски Семена Тютюева 2020: бизнесмен, которого считали убитым, объявился живым и здоровым в аэропорту Челябинска
Поиски бизнесмена Семена Тютюева в Челябинске завершены