В Челябинске водители вступились за дорожного попрошайку

8 Март 2020 2020-03-08T09:08:03+03:00

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Пришла весна, и на перекрестках вновь появились сборщики подаяний. Люди в инвалидных колясках, лавируя между машинами, тянут к водителям ладони в надежде на подаяние. У новичков за рулем сердце уходит в пятки от такого испытания.

Полный гнева пост автолюбителя, уставшего от «автонищих», появился в группе «Регион-74 Челябинск»:

— На фото — перекресток ул. Молодогвардейцев — пр. Победы. Такая же ситуация бывает на перекрестке пр. Победы — Свердловский пр., ул. Блюхера — ул. Доватора, ул. Российская — ул. I Пятилетки.

Автор иллюстрировал пост красноречивым фото: мужчина в инвалидной коляске стоит на перекрестке.

Многие подписчики вступились за попрошайку.

Надежда Лаврентьева: «Не дай бог вам на его месте оказаться. Автолюбители, вы сами не соблюдаете правила дорожного движения!».

Артем Макаренко: «Сколько раз там ездил, не разу мужчина не мешал на дороге! Попробуйте прожить на пенсию, которую он получает! И получат ли он ее вообще?».

Елена Ершова: «Мужчиной должны заняться социальные службы. Выяснить, чем ему помочь, нуждается ли он в устройстве в дом инвалидов».

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