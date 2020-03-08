В Челябинске водители вступились за дорожного попрошайку
Пришла весна, и на перекрестках вновь появились сборщики подаяний. Люди в инвалидных колясках, лавируя между машинами, тянут к водителям ладони в надежде на подаяние. У новичков за рулем сердце уходит в пятки от такого испытания.
Полный гнева пост автолюбителя, уставшего от «автонищих», появился в группе «Регион-74 Челябинск»:
— На фото — перекресток ул. Молодогвардейцев — пр. Победы. Такая же ситуация бывает на перекрестке пр. Победы — Свердловский пр., ул. Блюхера — ул. Доватора, ул. Российская — ул. I Пятилетки.
Автор иллюстрировал пост красноречивым фото: мужчина в инвалидной коляске стоит на перекрестке.
Многие подписчики вступились за попрошайку.
Надежда Лаврентьева: «Не дай бог вам на его месте оказаться. Автолюбители, вы сами не соблюдаете правила дорожного движения!».
Артем Макаренко: «Сколько раз там ездил, не разу мужчина не мешал на дороге! Попробуйте прожить на пенсию, которую он получает! И получат ли он ее вообще?».
Елена Ершова: «Мужчиной должны заняться социальные службы. Выяснить, чем ему помочь, нуждается ли он в устройстве в дом инвалидов».
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