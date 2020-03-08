Бронзовая «молния»: конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала III место в этапе Кубка мира

8 Март 2020 2020-03-08T09:30:23+03:00

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«Наша Оля — самая лучшая! Гордость Челябинской области. Ее имя — спортивный бренд Южного Урала!», — пишут в соцсетях поклонники конькобежки Ольги Фаткулиной. В канун Международного женского дня пришла новость о том, что атлетка завоевала третье место в этапе Кубка мира на дистанции в тысячу метров. Сроревнования прошли в Нидерландах, в городе Херенвен.

Сейчас в зачете Кубка мира Фаткулина набрала за пять этапов 242 очка. «Золото» у Боу (326 очков). Серебряную ступень отвоевала Нао Кодайра из Японии (256). Россиянка Качанова на пятом месте (231 очко). У конькобежки Шиховой седьмое место. На девятом место — наша соотечественница Голикова (194 очка).

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ИСТОЧНИК KP.RU