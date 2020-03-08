2020-03-08T09:45:08+03:00
Общество

Премьер Михаил Мушустин включил губернатора Алексея Текслера в состав правительственной комиссии

Новая структура отвечает за региональное развитие
Ольга АНТОНОВА
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Михаил Мишустин включил Алексея Текслера в состав правительственной комиссии. Фото: gubernator74.ruМихаил Мишустин включил Алексея Текслера в состав правительственной комиссии. Фото: gubernator74.ru
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На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Его решением губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав комиссии по региональному развитию.

Комиссия по региональному развитию — это координационный орган, задача которого — обеспечить синхронность и слаженность действий федеральной и региональной ветвей исполнительной власти, органов местного самоуправления для подготовки и работы по документам стратегического развития субъектов РФ. Глобальная задача — устойчивое развитие страны.

Распоряжением Михаила Мишустина комиссию возглавил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В руководящем составе комиссии — министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, глава минфина Антон Силуанов.

Члены комиссии — главы регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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