Премьер Михаил Мушустин включил губернатора Алексея Текслера в состав правительственной комиссии

8 Март 2020 2020-03-08T09:45:08+03:00

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На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Его решением губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав комиссии по региональному развитию.

Комиссия по региональному развитию — это координационный орган, задача которого — обеспечить синхронность и слаженность действий федеральной и региональной ветвей исполнительной власти, органов местного самоуправления для подготовки и работы по документам стратегического развития субъектов РФ. Глобальная задача — устойчивое развитие страны.

Распоряжением Михаила Мишустина комиссию возглавил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В руководящем составе комиссии — министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, глава минфина Антон Силуанов.

Члены комиссии — главы регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU