Первые весенние дожди в Челябинской области сменят мокрый снег

8 Март 2020 2020-03-08T12:29:19+03:00

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Сегодня челябинские СМИ напугали прогнозом дождя и снега. Да, сайт гидрометцентра прогнозирует снег и дождь, но не указывает в каких районах Южного Урала.

В Челябинской области - ночью с 8 на 9 марта - небольшие снежные осадки и гололёд на трассах - 3, - 7 °С.

- днем 9 марта - облачно, умеренный мокрый снег и дождь от 0 до + 4 °С.

В Челябинске:

- ночью с 8 на 9 марта - переменная облачность, возможны кратковременные осадки, - 3,- 5 °С.

- днем 9 марта - переменная облачность, без существенных осадков + 3,+ 5 °С

Новая неделя будет пасмурной, без осадков (только в среду возможен дождик). Солнце выглянет из-за туч в пятницу, 13 марта, и в субботу, 14 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU