2020-03-08T14:45:02+03:00
Общество

В Челябинской области пропала девушка, страдающая психическим заболеванием

21-летняя Юлия Подопригора раньше уже уходила из дома
Ольга АНТОНОВА
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Юлию Подопригору ищет полиция. Фото: соцсети.Юлию Подопригору ищет полиция. Фото: соцсети.
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Полицейские отдела МВД России «Южноуральский» разыскивают инвалида 2 группы Юлию Подопригору. 21-летняя девушка ушла из дома 8 марта. Роодственники не знаю, где она и как себя чувствует. Их беспокойство понять можно: девушка страдает псиъхическим заболеванием.

Юлия исчезла из дома по ул. Советской Армии, 8. Как сообщают источники, ранее она уже уходила из дома.

Приметы: славянской внешности, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Была одета в джинсы голубого цвета, спортивную куртку сине-розового цвета. На голове шапка синего цвета. Обута в белые кроссовки.

Особая примета: шрам длиной один см над правым глазом.

Убедительная просьба к гражданам, которым что либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить в отдел уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по телефону: 8-950-720-18-80, или в дежурную часть полиции по телефонам: 02, (35134) 4-22-30.

Дежурная часть работает круглосуточно и без перерывов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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