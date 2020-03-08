В Челябинске «Лада» на полном ходу врезалась в дерево

8 Март 2020 2020-03-08T15:53:17+03:00

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Накануне праздника, 7 марта, около 19.50, на Комсомольском проспекте случилось ДТП. Водитель иномарки врезался в дерево. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария случилась у дома № 10 по ул. Молодогвардейцев.

— Я ехала в сторону Северо-Запада. Встречный автомобиль был один в своем направлении, на второй полосе. Внезапно машина резко свернула к обочине, раздался звук удара, — рассказала очевидец аварии Людмила Баннова корреспонденту КП-Челябинск.

На перекрестке Людмила развернула автомобиль, чтобы помочь пострадавшему. Но к нему уже побегали другие водители. На встречной полосе валялся локер — деталь автомобиля для защиты колесных арок от механического воздействия. Водительница предполагает, что локер — неубранный элемент какой-то прежней аварии. Он мог стать причиной потери управления иномаркой. Пострадавшая машина, полагает Людммла, шла со скоростью около 70 км/ч.

В группе «ЧП ДТП» ВКонтакте очевидцы ДТП сообщили: «Мы грузили пострадавшего в «скорую», и он был жив. Но при столкновении он ударился головой. Травма тяжелая, может, черепно-мозговая».

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ИСТОЧНИК KP.RU