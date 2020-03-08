2020-03-08T17:15:37+03:00
Общество

Главный архитектор Челябинска поделился «прекрасными фото» мусора

В соцсетях Павел Крутолапов подчеркнул, что снос ларьков на Кировке — это только начало
Ольга АНТОНОВА
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И мусор бывает прекрасным. Если он предшествует порядку. Фото: Архив героя публикации.И мусор бывает прекрасным. Если он предшествует порядку. Фото: Архив героя публикации.
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На Кировке идет если не «ночь длинных ковшей», как несколько лет назад в Москве, то уж точно большая зачистка. Ржавые остовы развороченных ларьков глядят пустыми подглазьями бывших витрин. Вокруг — горы мусора. Этому мусору очень рад главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

— Невероятное количество мусора располагается на улицах города, именуясь привычным слуху словом «ЛАРЕК». В этих фотографиях прекрасно все! В них начало, — пишет он в соцсетях.

Зачистка Кировки началась в феврале. Первым сломали большой павильон «Часы» напротив «Молодежной моды». Он простоял на бойком месте около 20 лет. Кировку, как анонсировали нынешние городские власти, ждет ремонт. В него вложат 40 млн. руб. Павильоны с прессой будут, но не в таком количестве. Их выполнят в едином дизайне.

Корреспондент КП-Челябинск поинтересовался у Крутолапова, сколько в будущем ларьков останется на Кировке. Ответ был лаконичен:

— В створе фасадов зданий — ни одного.

Павильоны разместят между домами, чтобы не загораживать старинные особнячки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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