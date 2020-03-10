Маршрут «ПаркоВИЙ» удивил жителей Челябинска

10 Март 2020 2020-03-10T04:04:18+03:00

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Этот снимок в маршрутке сделала наша читательница Светлана.

— «Поднимите мне веки». ПаркоВИЙ, — подписала она фотографию.

Мы опубликовали ее в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК, и пользователи соцсети тут же припомнили водителям маршруток все их огрехи. Безграмотность — это еще самое безобидное. А вот нарушение правил ПДД похуже будет.

— Не ругайся, насяльника, — вспомнил подписчик паблика Ринат Харисов фразочку мигрантов из Средней Азии, с юмором показанных в «Нашей Раше».

— Скажите спасибо что на русском написали. А если серьезно, то делайте скидку иностранцам. Для них русский язык не родной и нет у них буквы «ы» в алфавите! Некоторые русские такие ошибки делают, аж глаза режет, — написала Ирина Уфимцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU