2020-03-10T04:04:05+03:00
Общество

Житель Челябинска пообещал вознаграждение тому, кто найдет обойму от его пистолета

Объявление на ларьке с пирожками удивило горожан
Ирина КАРЕЛИНА
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Объявление на ларьке с фастфудом в Ленинском районе Челябинска. Фото: Анжела Серёскина-ИбрагимоваОбъявление на ларьке с фастфудом в Ленинском районе Челябинска. Фото: Анжела Серёскина-Ибрагимова
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Ничего необычного, просто кто-то из жителей Ленинского района потерял обойму от пистолета и написал об этом объявление. А если серьезно, то такое сообщение немного напрягло местных жителей.

— Офигеть! А патроны тоже потерял, или с холостым ходил? — обсуждают челябинцы в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК.

— Обойма не является оружием. Она даже не номерная деталь. Это просто металлолом с пружиной, — прокомментировал подписчик группы Дмитрий Шевченко.

Возможно, в объявлении говорится о служебном оружии. Но на всякий случай напоминаем: максимальное наказание за незаконное хранение огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов — лишение свободы на четыре года со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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