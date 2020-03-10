Житель Челябинска пообещал вознаграждение тому, кто найдет обойму от его пистолета
Ничего необычного, просто кто-то из жителей Ленинского района потерял обойму от пистолета и написал об этом объявление. А если серьезно, то такое сообщение немного напрягло местных жителей.
— Офигеть! А патроны тоже потерял, или с холостым ходил? — обсуждают челябинцы в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК.
— Обойма не является оружием. Она даже не номерная деталь. Это просто металлолом с пружиной, — прокомментировал подписчик группы Дмитрий Шевченко.
Возможно, в объявлении говорится о служебном оружии. Но на всякий случай напоминаем: максимальное наказание за незаконное хранение огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов — лишение свободы на четыре года со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU