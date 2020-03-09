2020-03-09T07:38:48+03:00
Общество

В челябинский автоцентр «Миасс» нагрянули силовики

На салон поступило множество жалоб от клиентов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Правоохранители могут возбудить уголовное делоПравоохранители могут возбудить уголовное делоФото: Андрей МИРЕЙКО
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Подарок на 8 марта: правоохрнители Челябинска пришли с обыском в автоцентр «Миасс». В последнее время на салон стали массово жаловаться на чересчур завышенные цены.

По предварительной информации, силовики изъяли документы автоцентра для проверки. Высока вероятность возбуждения уголовного дела. Статья, по которой могут осудить владельцев салона, не разглашается.

Предположительно проверка силовиков связана как раз с многочисленными жалобами клиентов. Автолюбители недовольны огромными ценами и навязанными кредитами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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