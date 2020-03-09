В челябинский автоцентр «Миасс» нагрянули силовики

9 Март 2020 2020-03-09T07:38:48+03:00

На салон поступило множество жалоб от клиентов

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Подарок на 8 марта: правоохрнители Челябинска пришли с обыском в автоцентр «Миасс». В последнее время на салон стали массово жаловаться на чересчур завышенные цены.

По предварительной информации, силовики изъяли документы автоцентра для проверки. Высока вероятность возбуждения уголовного дела. Статья, по которой могут осудить владельцев салона, не разглашается.

Предположительно проверка силовиков связана как раз с многочисленными жалобами клиентов. Автолюбители недовольны огромными ценами и навязанными кредитами.

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ИСТОЧНИК KP.RU