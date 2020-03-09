Музыкант из Челябинска высказалась против сексизма

9 Март 2020 2020-03-09T08:57:49+03:00

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Музыкант из Челябинска Наталья Обухова, которая ведет популярный ютуб-канал, в международный женский день высказалась против сексизма. Поводом для видео стало множество комментариев с не лучшими высказываниями о внешности женщин в интернете.

Мультиинструменталиска отметила, что с постами ненависти сталкиваются почти все популярные интернет-люди, однако на тех из них, кто представляет прекрасную половину человечества, обрушивается множество высказываний от сексистов.

— Таких комментариев бывает целый поток. Из всех женщин-ютуберов я не знаю ни одну, которая с этим бы никогда не столкнулась. Масштабы этой жести скрыты от глаз простого слушателя, потому что женщины ютуберы никогда не говорят об этом вслух. Я знаю почему, потому что закидают камнями, — говорит девушка в своем видео.

При этом, как отмечает музыкант, подобные комментарии появляются и под многими новостями об изнасилованиях и сексуальных преступлениях. В некоторых случаях это приводило к травле героев публикаций. Девушка призвала всех своих подписчиков не считать подобное поведение нормой.

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ИСТОЧНИК KP.RU