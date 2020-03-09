2020-03-09T10:33:11+03:00
Общество

На зарплаты южноуральских медработников выделили 500 миллионов рублей

Сумма в несколько раз больше, чем у соседних регионов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего на поддержку российских врачей выделено более 18 миллиардов рублейВсего на поддержку российских врачей выделено более 18 миллиардов рублейФото: Александр ГЛУЗ
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Выше только Москва и Санкт-Петербург: Челябинской области выделили 508 миллионов рублей на зарплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписало федеральное правительство.

Кроме Южного Урала, дополнительные средства от Фонда обязательного медицинского страхования получат все регионы России. Официально деньги выделены для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и медсестер.

Челябинской области повезло больше многих других регионов. Так наши соседи из Екатеринбурга получат вдвое меньше - всего 256 миллионов. Наибольшее количество средств выделено на Московскую область и Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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