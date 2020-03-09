На зарплаты южноуральских медработников выделили 500 миллионов рублей

9 Март 2020 2020-03-09T10:33:11+03:00

Всего на поддержку российских врачей выделено более 18 миллиардов рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Сумма в несколько раз больше, чем у соседних регионов

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Выше только Москва и Санкт-Петербург: Челябинской области выделили 508 миллионов рублей на зарплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписало федеральное правительство.

Кроме Южного Урала, дополнительные средства от Фонда обязательного медицинского страхования получат все регионы России. Официально деньги выделены для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и медсестер.

Челябинской области повезло больше многих других регионов. Так наши соседи из Екатеринбурга получат вдвое меньше - всего 256 миллионов. Наибольшее количество средств выделено на Московскую область и Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU