На челябинской Кировке появился мемориал ларьку

9 Март 2020 2020-03-09T15:28:31+03:00

Некоторые пользователи отметили, как вместе с ларьками в Челябинске сносят и асфальт. Фото: pikabu.ru

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Несмотря на активную борьбу главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова с незаконными ларьками, некоторые граждане, судя по всему, это не особо одобряют. Именно так, на главной пешеходной улице города образовался стихийный мемориал снесенному киоску.

На необычную «достопримечательность» обратили внимание пользователи сайта «Pikabu». Мемориал соответствует всем правилам: фото «покойника» с траурной лентой, коктейль в граненном стакане и парочка хризантем.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые обрадовались тому, что в Челябинске наконец-то полным ходом идет очистка города от ларьков. Другие же напротив отметили, что иногда киоски бывают даже удобнее обычных магазинов. Впрочем, большинство из пользователей просто посмеялись над «мемориалом».

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ИСТОЧНИК KP.RU