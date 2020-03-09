Жители Челябинска жалуются на гололед
Жители Челябинска вновь массово жалуются на гололедицу в городе. Многие люди из-за падений попадают в больницы.
На некоторых участках ситуация и вовсе катастрофическая. Так, на Комсомольском проспекте практически весь тротуар находился отправился под лед. Наши читатели отметили, что обойти опасность практически невозможно. Кроме того, многим пожилым людям пришлось отправиться в больницу. Из-за льда многие из них получили травмы.
Добавим, правда, что ситуация с гололедом может улучшиться уже на этой неделе. Согласно прогнозу погоды с 9 по 15 марта в Челябинске ожидается плюсовая температура. В некоторые дни — до 6 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU