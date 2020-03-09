2020-03-09T11:53:02+03:00
Общество

Жители Челябинска жалуются на гололед

В некоторых частях города невозможно пройти не по льду
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: читатель КП-ЧелябинскФото: читатель КП-Челябинск
Изменить размер текста:

Жители Челябинска вновь массово жалуются на гололедицу в городе. Многие люди из-за падений попадают в больницы.

На некоторых участках ситуация и вовсе катастрофическая. Так, на Комсомольском проспекте практически весь тротуар находился отправился под лед. Наши читатели отметили, что обойти опасность практически невозможно. Кроме того, многим пожилым людям пришлось отправиться в больницу. Из-за льда многие из них получили травмы.

Добавим, правда, что ситуация с гололедом может улучшиться уже на этой неделе. Согласно прогнозу погоды с 9 по 15 марта в Челябинске ожидается плюсовая температура. В некоторые дни — до 6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я в шоке от их ответа»: в «ЧелябГЭТ» прокомментировали необходимость модернизации трамвайных тормозов
Жители Челябинской области спорят из-за граффити на 8 марта
Под Челябинском остановили пьяного водителя, который вез 12 пассажиров
Жители Челябинска жалуются на гололед
На челябинской Кировке появился мемориал ларьку
На зарплаты южноуральских медработников выделили 500 миллионов рублей
Музыкант из Челябинска высказалась против сексизма
В челябинский автоцентр «Миасс» нагрянули силовики
Главный архитектор Челябинска поделился «прекрасными фото» мусора
В Челябинске «Лада» на полном ходу врезалась в дерево
В Челябинской области пропала девушка, страдающая психическим заболеванием
В Челябинской области мужчины подрались с женщинами в магазине из-за цветов по 1 руб за штуку
Первые весенние дожди в Челябинской области сменят мокрый снег
В честь дам: в Челябинске Чистомэн подобрал на улицах мусор
Премьер Михаил Мушустин включил губернатора Алексея Текслера в состав правительственной комиссии
Бронзовая «молния»: конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала III место в этапе Кубка мира