Под Челябинском остановили пьяного водителя, который вез 12 пассажиров

9 Март 2020 2020-03-09T14:03:18+03:00

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Никто бы и не заметил. Под Челябинском задержали пьяного водителя, который перевозил 12 пассажиров в Коркинский район. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Как сообщает ведомство, мужчину за рулем маршрутки остановили в 9 утра 9 марта на автодороге Челябинск — Троицк. У водителя хотели просто проверить документы, однако выяснилось, что перевозчик выпивал перед поездкой. При этом в машине находилось 12 пассажиров.

— Полицейские выявили у 55-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Теперь мужчина отстранен от вождения, а также на него составлен административный протокол. Пассажиров пересадили на другой автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU