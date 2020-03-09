2020-03-09T14:03:18+03:00
Общество

Под Челябинском остановили пьяного водителя, который вез 12 пассажиров

Частник вез людей в Коркинский район
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Водитель ехал за рулем пазикаВодитель ехал за рулем пазикаФото: Андрей АБРАМОВ
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Никто бы и не заметил. Под Челябинском задержали пьяного водителя, который перевозил 12 пассажиров в Коркинский район. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Как сообщает ведомство, мужчину за рулем маршрутки остановили в 9 утра 9 марта на автодороге ЧелябинскТроицк. У водителя хотели просто проверить документы, однако выяснилось, что перевозчик выпивал перед поездкой. При этом в машине находилось 12 пассажиров.

— Полицейские выявили у 55-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Теперь мужчина отстранен от вождения, а также на него составлен административный протокол. Пассажиров пересадили на другой автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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