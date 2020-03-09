2020-03-09T14:25:27+03:00
Общество

Жители Челябинской области спорят из-за граффити на 8 марта

Оригинальное поздравление появилось на строящемся жилом доме
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Копейск [В]Теме, vk.comФото: Копейск [В]Теме, vk.com
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Жители Челябинской области уже сутки спорят из-за праздничного граффити. Уличный художник в Копейске оставил послание на восьмое марта на фасаде строящегося дома.

Поздравление для некой Вики Ф. появилось на верхнем этаже здания на Коммунистическом проспекте. Пользователи социальных сетей в комментариях отметили, что хоть послание и романтично, но выглядит как вандализм. Особенно учитывая то, что граффити нарисовали на строящемся доме.

При этом комментаторы добавили, что нужно быть достаточно смелым, чтобы подписывать послание на такой высоте. Кто ответственен за граффити, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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