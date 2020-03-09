Жители Челябинской области спорят из-за граффити на 8 марта

9 Март 2020 2020-03-09T14:25:27+03:00

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Жители Челябинской области уже сутки спорят из-за праздничного граффити. Уличный художник в Копейске оставил послание на восьмое марта на фасаде строящегося дома.

Поздравление для некой Вики Ф. появилось на верхнем этаже здания на Коммунистическом проспекте. Пользователи социальных сетей в комментариях отметили, что хоть послание и романтично, но выглядит как вандализм. Особенно учитывая то, что граффити нарисовали на строящемся доме.

При этом комментаторы добавили, что нужно быть достаточно смелым, чтобы подписывать послание на такой высоте. Кто ответственен за граффити, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU