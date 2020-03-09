2020-03-09T15:32:39+03:00
Общество

«Я в шоке от их ответа»: в «ЧелябГЭТ» прокомментировали необходимость модернизации трамвайных тормозов

Водители уверены, что это повлияет на экстренное торможение
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Оторванный тормоз в левом нижнем углу стал причиной спора между руководством и сотрудниками. Фото: Челябинский транспорт, vk.comОторванный тормоз в левом нижнем углу стал причиной спора между руководством и сотрудниками. Фото: Челябинский транспорт, vk.com
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Распоряжение поднять рельсовые тормоза трамваев, которое вызвало возмущение водителей, связано с переменами погоды. Напомним, последние считают, что из-за такой «модернизации» вагон не сможет применить экстренное торможение, если перед ним выскочит пешеход или автомобиль.

— Ранее водители самостоятельно регулирования высоту рельсового тормоза, зачастую нарушая установленные нормы. Согласно положению, в весенне-осенний период башмак рельсового тормоза по отношению к рельсу должен быть отрегулирован на высоте 10 мм при норме 8 — 12 мм согласно рекомендациям завода — изготовителя и нормам технической эксплуатации, — отметили в «ЧелябГЭТ».

Мы показали этот ответ одному из водителей трамваев, на что он ответил: «Бредятина невыносимая».

— Водители никогда не регулировали сами рельсовый тормоз. Это делают слесаря. Сами водители могут лишь написать заявку о неисправности. Все ремонтные работы производятся слесарями в цехе. Кроме того, регулировка рельсового тормоза не зависит от времени года. Нормы всегда одни и те же. Я в шоке от их ответа, — поделился один из сотрудников, пожелавший остаться неназванным.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, распоряжение вышло на прошлой неделе — в тот день, когда на улице Рождественского трамвай «зацепился» тормозом о разбитые рельсы и вагон развернуло поперек дороги. Одну из пассажирок госпитализирована с переломом ключицы. Досталось и проезжавшему рядом автомобилю BMW — его прижало к опорам моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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