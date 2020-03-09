2020-03-09T16:06:26+03:00
Происшествия

В Челябинске легковушка влетела в жилой дом

До этого автомобиль столкнулся с другой машиной
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: ЧП | ДТП ЧелябинскФото: ЧП | ДТП Челябинск
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ДТП под восьмое марта: в Тракторозаводском районе Челябинска из-за столкновения машина влетела в жилой дом. Видео последствий происшествия выложили пользователи социальных сетей.

Ролик сняла женщина из проезжавшей мимо маршрутки. Судя по всему автомобиль сначала столкнулся с другой машиной, после чего водитель, не справившись с управлением, влетел в забор, а после в жилой дом.

По предварительной информации, при происшествии пострадали только сами авто. Водителям удалось избежать травм.

В Челябинске машина влетела в жилой дом.Видео: ЧП ДТП Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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