В Челябинске легковушка влетела в жилой дом
ДТП под восьмое марта: в Тракторозаводском районе Челябинска из-за столкновения машина влетела в жилой дом. Видео последствий происшествия выложили пользователи социальных сетей.
Ролик сняла женщина из проезжавшей мимо маршрутки. Судя по всему автомобиль сначала столкнулся с другой машиной, после чего водитель, не справившись с управлением, влетел в забор, а после в жилой дом.
По предварительной информации, при происшествии пострадали только сами авто. Водителям удалось избежать травм.
В Челябинске машина влетела в жилой дом.Видео: ЧП ДТП Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU