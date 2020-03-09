Хоккеисты из Челябинской области вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина

9 Март 2020 2020-03-09T16:32:00+03:00

«Металлург» лишь в одной игре сумел вырвать победу у «Барыса». Фото: hcbarys.kz

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Все решилось сегодня 9 марта. «Магнитка» на выезде уступила казахстанскому «Барысу» в пятом матче серии до четырех побед.

В первом периоде команды отметились большим количеством голов. Правда, на одну шайбу «Металлурга» (гол на счету Николая Кулемина) «Барыс» ответил тремя. Во втором периоде казахстанцы отправили еще одну шайбу в ворота сталеваров — 4:1. Магнитка ответила шайбой Артема Минулина.

За несколько минут до конца игры «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Однако пропустили еще шайбу в пустые ворота. Итог 5:2 в пользу хоккеистов из Нурсултана.

«Барыс» выигрывает серию у Магнитогорска — 4-1 и выходит в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» лишь в одной игре сумел вырвать победу у «Барыса».

Напомним, что два челябинских клуба «Трактор» и «Челмет» в этом сезоне не попали в плей-офф. Борьбу в кубковом розыгрыше продолжает лишь одна южноуральская команда. В МХЛ «Белые медведи» играют с екатеринбургским «Авто». Сегодня, 9 марта в первой игре «мишки» уступили 2:4. Вторая игра пройдет там же в Екатеринбурге завтра, 10 марта.

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