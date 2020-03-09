В аптеках Челябинска пропали медицинские маски

9 Март 2020 2020-03-09T19:06:05+03:00

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«Уже две недели как нет», — так корреспонденту КП-Челябинск ответили в аптеке на вопрос о медицинских масках. Фармацевты говорят, что повязок нет ни в пунктах, ни на складах.

При этом ажиотаж по поводу масок из-за сезона гриппа и ОРВИ по прежнему высок. Сотрудники аптек вынуждены отказывать людям, поскольку товара попросту нет.

Отметим, что челябинцы уже не в первый раз сталкиваются с проблемами с масками. Так, еще в феврале журналисты КП-Челябинск совершили рейд по аптекам и узнали, что в большинстве из них или просто нет повязок, или в доступе только дорогие аналоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU