2020-03-10T06:10:31+03:00
Общество

Когда в Челябинск вернется солнечная погода

И закончится снег
Лидия ПЕСКОВА
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Первый весенний дождь перешел в снег.Первый весенний дождь перешел в снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Первый и настоящий весенний дождь перешел в снег. Тем не менее, погода в городе все же весенняя. Огорчает отсутствие солнца. Когда в Челябинске прояснится и закончится снег?

Синоптики обещают еще три дня пасмурных дня: небо над городом будет затянуто облаками.

Во вторник, 10 марта, и в среду, 11 марта, в областном центре осадки. В дневное время, когда воздух прогреется до +5...+7 градусов, в городе будет дождь. А ночами, которые все еще ниже нуля, осадки перейдут в снег.

К четвергу, 12 марта, дождь и снег должны закончится.

А уже в пятницу и субботу город ждет солнечная погода: 13 и 14 марта в Челябинске +8 градусов днем и +1...+2 градуса ночью.

В воскресенье, 15 марта, снова пасмурно, на пару градусов похолодает, возможен дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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