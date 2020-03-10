Когда в Челябинск вернется солнечная погода
Первый и настоящий весенний дождь перешел в снег. Тем не менее, погода в городе все же весенняя. Огорчает отсутствие солнца. Когда в Челябинске прояснится и закончится снег?
Синоптики обещают еще три дня пасмурных дня: небо над городом будет затянуто облаками.
Во вторник, 10 марта, и в среду, 11 марта, в областном центре осадки. В дневное время, когда воздух прогреется до +5...+7 градусов, в городе будет дождь. А ночами, которые все еще ниже нуля, осадки перейдут в снег.
К четвергу, 12 марта, дождь и снег должны закончится.
А уже в пятницу и субботу город ждет солнечная погода: 13 и 14 марта в Челябинске +8 градусов днем и +1...+2 градуса ночью.
В воскресенье, 15 марта, снова пасмурно, на пару градусов похолодает, возможен дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU