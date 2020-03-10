Артистка, которую приглашали на роли Алисы Фрейндлих и Барбары Брыльски, скончалась в Челябинске

10 Март 2020 2020-03-10T07:17:49+03:00

На этой неделе Марина Мэримсон должна была выйти на сцену в нескольких постановках. Фото: cheldrama.ru.

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В ночь на вторник, 10 марта, скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон, которую местный зритель знает и любит по ее работам в театре Драмы имени Наума Орлова. Марина Меримсон ушла на 82-году жизни.

Замечательная артистка провела на сцене больше 50 лет и сыграла более ста ролей.

— Марина Давыдовна блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдает в ней яркую, сильную, дерзкую, характерную актрису: Гонерилья («Король Лир»), Анна («Звезды на утреннем небе»), Марта («Кто боится Вирджинии Вульф?»), Филумена («Филумена Мартурано»), Элинор («Лев зимой»), Клара Цаханассьян («Визит дамы»), бабушка («Похороните меня за плинтусом»). И это только последние три десятилетия, — написал после смерти артистки продюсер Вячеслав Шмыров.

Марина Меримсон могла сделать прекрасную карьеру в московских театрах. Ее приглашали на роли Алисы Фрейндлих. А Эльдар Рязанов пробовал нашу землячку на роль Нади в бессмертной картине «Ирония судьбы, или С легким паром», которая досталась Барбаре Брыльске. Но в полной мере талант Мерисмон проявился на челябинской сцене.

Вот и завтра, 11 марта, Марина Давыдовна должна была выйти на сцену в роли Евдокии Тимофеевны в спектакле «Время женщин».

ИСТОЧНИК KP.RU