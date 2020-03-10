2020-03-10T07:17:49+03:00
Общество

Артистка, которую приглашали на роли Алисы Фрейндлих и Барбары Брыльски, скончалась в Челябинске

Ушла из жизни одна из топовых мастеров театра Драмы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На этой неделе Марина Мэримсон должна была выйти на сцену в нескольких постановках. Фото: cheldrama.ru.На этой неделе Марина Мэримсон должна была выйти на сцену в нескольких постановках. Фото: cheldrama.ru.
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 10 марта, скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон, которую местный зритель знает и любит по ее работам в театре Драмы имени Наума Орлова. Марина Меримсон ушла на 82-году жизни.

Замечательная артистка провела на сцене больше 50 лет и сыграла более ста ролей.

— Марина Давыдовна блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдает в ней яркую, сильную, дерзкую, характерную актрису: Гонерилья («Король Лир»), Анна («Звезды на утреннем небе»), Марта («Кто боится Вирджинии Вульф?»), Филумена («Филумена Мартурано»), Элинор («Лев зимой»), Клара Цаханассьян («Визит дамы»), бабушка («Похороните меня за плинтусом»). И это только последние три десятилетия, — написал после смерти артистки продюсер Вячеслав Шмыров.

Марина Меримсон могла сделать прекрасную карьеру в московских театрах. Ее приглашали на роли Алисы Фрейндлих. А Эльдар Рязанов пробовал нашу землячку на роль Нади в бессмертной картине «Ирония судьбы, или С легким паром», которая досталась Барбаре Брыльске. Но в полной мере талант Мерисмон проявился на челябинской сцене.

Вот и завтра, 11 марта, Марина Давыдовна должна была выйти на сцену в роли Евдокии Тимофеевны в спектакле «Время женщин».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Официально назначен первый заместитель министра экологии Челябинской области
Кресло начальника по безопасности Челябинска занято
Пропавшую накануне девушку со шрамом нашли спустя сутки в Челябинской области
Подорожание проезда в маршрутках Челябинска 2020: какие маршрутки поднимут цены на этой неделе
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
Артистка, которую приглашали на роли Алисы Фрейндлих и Барбары Брыльски, скончалась в Челябинске
Когда в Челябинск вернется солнечная погода
Маршрут «ПаркоВИЙ» удивил жителей Челябинска
Житель Челябинска пообещал вознаграждение тому, кто найдет обойму от его пистолета
В аптеках Челябинска пропали медицинские маски
Хоккеисты из Челябинской области вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина
В Челябинске легковушка влетела в жилой дом
«Я в шоке от их ответа»: в «ЧелябГЭТ» прокомментировали необходимость модернизации трамвайных тормозов
Жители Челябинской области спорят из-за граффити на 8 марта
Под Челябинском остановили пьяного водителя, который вез 12 пассажиров
Жители Челябинска жалуются на гололед
На челябинской Кировке появился мемориал ларьку
На зарплаты южноуральских медработников выделили 500 миллионов рублей
Музыкант из Челябинска высказалась против сексизма
В челябинский автоцентр «Миасс» нагрянули силовики
Главный архитектор Челябинска поделился «прекрасными фото» мусора
В Челябинске «Лада» на полном ходу врезалась в дерево
В Челябинской области пропала девушка, страдающая психическим заболеванием
В Челябинской области мужчины подрались с женщинами в магазине из-за цветов по 1 руб за штуку
Первые весенние дожди в Челябинской области сменят мокрый снег
В честь дам: в Челябинске Чистомэн подобрал на улицах мусор
Премьер Михаил Мушустин включил губернатора Алексея Текслера в состав правительственной комиссии
Бронзовая «молния»: конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала III место в этапе Кубка мира