В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
Вот, казалось бы, все уже позади: и снег закончился, и температура стоит плюсовая — все вокруг тает. Но МЧС разослало предупреждение по региону. На улицах области стоит быть осторожными.
Это связано с тем, что и днем, 10 марта, ожидается мокрый снег, а также дождь с сильным отложением на проводах и деревьях. Также на дорогах области скользко — наблюдается гололедица. Кроме того, до 24 метров в секунду может усилиться ветер.
В связи с этим возможен рост ДТП, обрыв проводов, падение ветхих веток. Жителям области стоит быть осторожнее.
В экстренных случаях нужно звонить по телефонам спецслужб «101» и «112».
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ИСТОЧНИК KP.RU