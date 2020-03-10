В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

10 Март 2020 2020-03-10T07:34:46+03:00

Чего бояться в первый день рабочей недели

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Вот, казалось бы, все уже позади: и снег закончился, и температура стоит плюсовая — все вокруг тает. Но МЧС разослало предупреждение по региону. На улицах области стоит быть осторожными.

Это связано с тем, что и днем, 10 марта, ожидается мокрый снег, а также дождь с сильным отложением на проводах и деревьях. Также на дорогах области скользко — наблюдается гололедица. Кроме того, до 24 метров в секунду может усилиться ветер.

В связи с этим возможен рост ДТП, обрыв проводов, падение ветхих веток. Жителям области стоит быть осторожнее.

В экстренных случаях нужно звонить по телефонам спецслужб «101» и «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU